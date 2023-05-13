前公務員基里達歐魯是土耳其總統艾爾段14日大選的主要挑戰者，兩人風格迥異。沒資源的基里達歐魯在廚房錄影上傳社媒打選戰，與掌控媒體、呼風喚雨的艾爾段對比鮮明。

69歲艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）是魅力十足的演說家；74歲基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）不出風頭，說起話來輕聲細語。「選舉大師」艾爾段善於運用國家資源和場合造勢；基里達歐魯則在自家廚房錄製影片號召選民。當走極端的艾爾段日益獨裁，予人「搭橋者」形象的基里達歐魯矢言修復民主。

美聯社報導，兩人從政軌跡反映出這樣的強烈對比。艾爾段自從2003年躋身總理大位以來即掌握權柄至今；基里達歐魯2010年成為世俗化、中間偏左的共和人民黨（CHP）黨魁以來，從不曾在全國性大選中奪勝。

基里達歐魯在本次土耳其總統大選聲勢看好，成了艾爾段尋求連任的強敵。

儘管如此，14日這場土耳其多年以來最激烈大選的情況有可能改觀。雖然分析家擔心，把一位政治技巧爐火純青、「喊水會結凍」總統拉下馬恐開啟禍端，選前民調仍顯示基里達歐魯微幅領先。如14日沒有候選人得票過半，28日將進行第二輪決選。

歷次選舉在野勢力各自為政的態勢助艾爾段長期把持權柄一臂之力，但這次情況不同。基里達歐魯成功將民族主義派和伊斯蘭主義政黨在內6個在野黨整合進民族聯盟（Nation Alliance）這個單一陣營。他甚至得到親庫德族政黨人民民主黨（HDP）「技術支持」。

跟2019年造成艾爾段的正義發展黨（AKP）一口氣失去第一大城伊斯坦堡和首都安卡拉兩張執政「王牌」時一樣，人民民主黨再度選擇不提名自家候選人角逐總統大選，這也增加基里達歐魯的機會。

土耳其在野的共和人民黨總統候選人基里達歐魯12日在安卡拉舉辦選前造勢大會，全場支持者一起手比「愛心」形狀。（美聯社）

對土耳其的選舉而言，被形容成「世界最大無國家民族」的庫德族選票向來具決定性影響。曾為人民民主黨共同領導人的德米爾塔什（Selahattin Demirtas）2018年即使在獄中跟艾爾段競逐總統大位，仍拿下8%選票，這次能否扮演「造王者」角色，令人矚目。

升高基里達歐魯主政機會的因素還包括衰頹經濟和高通貨膨脹，外界歸咎這是艾爾段堅持採行非傳統經濟政策的惡果。同時，2月土耳其、敘利亞邊境奪走逾5萬條人命的毀滅性強震曝露政府長年失職，應也會衝擊艾爾段選情。

民族聯盟承諾終結艾爾段追求集權的「超級大總統」體制、恢復權力制衡的議會民主、回歸較傳統經濟政策，並且打擊貪腐。土耳其2017年公投將政體由議會制改為總統制，並於2018年總統大選後廢除總理職務。

基里達歐魯在西部愛琴海濱共和人民黨票倉的伊茲米爾（Izmir）造勢活動中說：「這場選舉是為了重建土耳其，確保小孩不會餓肚子睡覺，也關乎保障性別平等。這場選舉是為了和解而不是為了衝突，這場選舉也是為了讓土耳其重返民主。」

Erdogan defends Putin after Kilicdaroglu accused Russia of interfering in Turkey’s election.



“When you attack Putin, I can’t be OK with this. Because our ties with Russia right now are not behind than our ties with the United States.”



pic.twitter.com/tmAEfHT1f4 — Hümeyra Pamuk (@humeyra_pamuk) May 12, 2023

基里達歐魯和艾爾段還有另一大鮮明對比：他已宣示目標只做一任就退休去「含飴弄孫」。而且如果當選，他計劃搬回艾爾段之前歷任總統所住、相對樸素官邸，不會入主艾爾段所建、擁有1150個房間的總統府「白色宮殿」（Ak Saray）。

分析家認為，基里達歐魯治下的土耳其很可能採行更親歐洲和北大西洋公約組織（NATO）立場，但同時也會維持與俄羅斯的經濟關係。

共和人民黨國會議員和基里達歐魯長期友人托普瑞克（Erdogan Toprak）表示，多虧基里達歐魯的耐心和「搓圓仔湯」技巧，否則在野陣營不可能團結一致。包括多位艾爾段前盟友都加入民族聯盟。

托普瑞克說：「他（指基里達歐魯）不記仇，特別著眼於妥協，並且展現寬容，民族聯盟是在如此背景之下才有當今局面」，這個聯盟的成形「需要許多耐心和犧牲自我…儘管（共和人民黨）黨內對他有諸多批評」。

土耳其本次總統大選頗受矚目，多個在野黨團結力求扳倒現任總統艾爾段。

以誠實和正直受人推崇的基里達歐魯，1948年生於東部頓哲里省（Tunceli）的伊斯蘭教阿拉維教派（Alevi）家庭，在7個孩子裡排行老四，父親是契據登記官、母親是家庭主婦。

基里達歐魯早年是公務員，2002年加入共和人民黨並贏得選舉進入國會；艾爾段的正義發展黨於同年成為執政黨。

揭發執政黨員貪腐疑雲讓基里達歐魯吸引到公眾目光，並於共和人民黨前主席白伊卡（Deniz Baykal）辭職後接任黨魁。

在他帶領下，土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）1923年成立的這個政黨逐漸擺脫僵化的世俗和民族主義立場，最近還向少數民族庫德族和更保守社會階層開放，並向虔誠穆斯林婦女保證她們佩戴伊斯蘭頭巾的權利將會得到確保。

自從基里達歐魯擔任黨主席以來，共和人民黨在國會和總統選戰中屢戰屢敗。不過也是在他操盤下，於2019年地方選舉奪下伊斯坦堡和安卡拉巿長寶座，終於讓正義發展黨嚐到苦頭。

然而，基里達歐魯也有凸槌的時候。他4月1日被拍到不小心腳踩在一塊祈禱墊上而被迫道歉，這讓對他冷嘲熱諷多年的艾爾段又逮著機會，給他貼上對宗教價值不敬的標籤。

艾爾段時不時就會意有所指地以基里達歐魯的名字，稱呼他「凱末爾先生」，刻意將他描繪成跟國土核心地帶安納托利亞高原上保守、質樸民眾脫節的政治精英，即使基里達歐魯出身收入不高的原生家庭。基里達歐魯索性將計就計，也常以「凱末爾先生」自居。

不像掌控主流媒體的艾爾段好整以暇主宰電子媒體為己所用，基里達歐魯得錄製影片上傳社群媒體吸引選民目光。他錄製影片的自家廚房現已變成視訊記者會場地。

Turkey's election poll points to a neck-and-neck race between President Recep Tayyip Erdogan and opposition leader Kemal Kilicdaroglu in the 14 May elections.

Here’s everything you need to know: pic.twitter.com/erwtdQsJ96 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 11, 2023

基里達歐魯2017年徒步從伊斯坦堡走到安卡拉，花25天展開「為正義而走」行腳，抗議一名黨籍國會議員遭定罪，以及當局於2016年失敗政變後大規模鎮壓異己的行動。這場行腳讓他躍身國際媒體。

成為全國性政治人物的基里達歐魯有過與死神擦身而過的經歷。庫德族叛亂團體2016年曾對他的車隊發射一枚飛彈，當時他躲過一劫。3年後他則是在出席清剿叛亂團體遇害士兵的葬禮時，遭到疑似艾爾段支持者攻擊。

托普瑞克說「土耳其正經歷艱難時期」。他表示，沒有權力欲望的基里達歐魯「將會以和解和寬容克服這個動盪階段。這個國家由一人統治的狀況終將成過眼雲煙。」