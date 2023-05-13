據靖娟基金會今天公布「2023年台灣兒童安全指標」調查指出，各項安全指標中，家長認為「公共場所安全」最低分、兒童則以「交通案全」最低分，靖娟基金會執行長林月琴表示，兒童普遍對安全較為樂觀，但對交通安全反而較不樂觀，還有小朋友表示「有時候車子根本不鳥我們的」。

據靖娟基金會調查指出，兒童的感受分數以「學習安全」為最高分，超過90分，為90.25分，交通安全則為最低分，僅有79.64分；其中，在「馬路上的車輛都會禮讓小朋友」的題項中，僅有39.1％的學童認為非常符合。

靖娟基金會認為，雖然路口未停讓行人的罰責，近年來已在民間倡議下提高不少，但從調查結果可以發現，多數駕駛仍未能落實，顯示出當前的交通環境依然是弱肉強食，車輛駕駛唯我獨尊的想法當道，尊重兒童行人的意識與意願仍然低落。

靖娟基金會執行長林月琴表示，雖然近年兒童交通事故死亡數下降，但受傷數反而成長的，呼籲應從學區做起，包括行人鋪面、安全庇護島、行穿線等措施外，更要仿效國外降低學區限速至30公里，還要落實交通安全教育，駕駛人違規記點及教育更是刻不容緩，才不會對訊息法規都不清楚，也未修正駕駛行為。

行政院副院長鄭文燦致詞時說，最近大家對行人地獄有感受，道安會報也特別加強學校周邊人本交通的審視，包括接送區孩子動線、交通號誌管理等，而路口安全也有科技設備及執法等，將會加強人行道設計、安全島設計、班馬線退縮，從教育、交通執法希望得到較好保障，台灣的交通還有很大的進步空間。

此外，家長組以「公共場所安全」最低分、僅有68.41分，住在桃園市的陳姓家長說，如以小朋友很常遊戲的公園為例，常常會有設施損壞，或甚至有危險物品，但向地方政府反映後卻又未能盡速改善，導致小朋友遊戲的過程中發生危險，也是家長最擔心的地方。