台港聯合打造年度激速動作鉅片《速命道》全台熱映中，至今票房已將近3000萬，男主角瘦子E.SO勤跑北中南戲院與粉絲分享拍戲心得，上周末前進高雄更引起滿場觀眾瘋狂尖叫，這股「速命熱潮」全台持續蔓延。

不僅劇情熱血刺激，音樂更是一大亮點，由張惠妹為電影量身打造主題曲〈離別總是那麼突然〉賺人熱淚霸榜各大數位平台；頑童MJ116合體演唱〈速命道〉更激起觀眾飆速快感，而瘦子昨日再加碼推出電影插曲〈By Your Side〉MV，唱出酷帥的愛。

瘦子表示：「希望大家聽到這首歌時，能感受到我飾演的小樂不同心境變化。」在與觀眾近距離接觸時，瘦子更表示比起拍賽車戲，談戀愛才是最難克服的一件事，畢竟自己不是一個擅長將「愛」外放的人，而大家看到的電影是經過剪接、配樂的完成品，自己在拍攝時可是全場安靜被幾十個劇組人員盯著，要在大家面前曬恩愛，真的是非常困難的事，而瘦子談及拍攝戀愛戲份時也罕見露出害羞樣貌。

〈By your Side〉靈感來自電影《速命道》中男女主角瘦子飾演的「小樂」與Ella 陳嘉樺飾演的女醫生「慧慧」兩人互生曖昧情愫的瞬間，歌詞寫道「你說你再也開心不起來，天又不會真的塌下來 ／ 我只想要留住今夜，不去管世界它如何變」，歌詞展現瘦子在電影中愛好自由且總是無所畏懼的性格。

這首原本設計為小樂專屬的「撩妹神曲」，充滿了戀愛的粉紅泡泡，本來是要放在男女主角在「棒球場約會」的場景，讓愛情升溫，但瘦子表示在撩妹片段聽見自己的歌，真的太害羞了，於是導演神來一筆，將這首歌也來個「瞬間飄移」，挪動位置，改為搭配小樂逐漸轉變心態的戲份。

《速命道》由已故「車神」柯受良的兒子柯有謙執導，劇情主打「速度可以殺人也可以救人」讓瘦子把救護車當賽車開，奔馳街頭拯救人命，各式極速車戲讓觀眾目不暇給，但動作戲之外，瘦子飾演的賽車手「小樂」也有許多感情戲及面對親人意外離世後的內心糾結，此次特別推出新歌〈By Your Side〉藉由自己最熟悉的音樂來詮釋愛的力量，搭配瘦子獨特嗓音，讓歌迷邊聽音樂邊再次回味電影的感動。而瘦子首次擔任電影男主角就有這樣的好成績也開心表示，感謝每一位買票支持電影的觀眾朋友，這首歌也是送給大家的一份禮物。