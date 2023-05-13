肺癌患者檢測新突破！台大基因體實驗室與萊弗斯基因股份有限公司合作的，用於T790M檢測的實驗室開發檢測項目（LDTs），日前獲食藥署公告通過，未來只要醫院和實驗室簽約，報請衛福部，就能將這些技術運用於臨床。專家表示，肺癌患者約半數有EGFR基因突變，若使用1、2代藥物後產生抗藥性，就可透過抽血進行T790M檢測，取代檢測過程可能導致氣胸、血胸副作用的活體採檢，幫助末期病人順利第3代藥物。

肺癌是台灣死亡率最高的癌症，根據統計，有5成以上的病人有表皮生長因子受體（EGFR）突變，對EGFR-TKI有良好療效，但在1年內，將有6成病人會因EGFR T790M二次突變發生抗藥性，需要接受第3代EGFR-TKI治療。台大醫學檢驗金生物技術學系主任俞松良表示，目前健保給付末期肺癌患者直接使用第1、第2代藥物，但要免費使用第3代藥物需符合條件，必須進行T790M基因檢測。

現行肺癌基因檢測的方式為活體採檢，俞松良表示，該採檢方式需要使用一根針，在超音波的引導下完成，過程中病患可能會出現氣胸、血胸的副作用而被急救，不見得人人都可接受活體採檢。相較之下，台大實驗室的LDTs，只需要抽血就可進行，幾乎沒有副作用，日前已獲得食藥署的公告通過。未來只要醫院和實驗室簽約，報請衛福部後，就能使用，因無健保給付，病患約需自費1萬元左右。

俞松良表示，此次通過的LDTs極具意義，跨出了發展體外檢測試劑的第1步。這項技術乃台灣自行研發，成本得以下降，速度快、精確度高。未來若找出不同病症的生物標記，就能將此技術運用於各種癌症或其他慢性病的早篩、用藥指引、術後復發監控，是台灣精準醫療的重大突破。