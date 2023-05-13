余祥銓（右）與女友柔柔交往5年，今天傳出喜訊。（鴻凱娛樂提供）

38歲余祥銓今（13日）傳出即將當爸，小12歲的女友柔柔已懷孕3個月，預計今年底生產，余天也證實喜訊，表示寶寶性別還未知。對此，余祥銓跟柔柔經紀人閃亮亮開心說：「我真的現在超開心地到跳了起來，等等我的臉濕濕的，這是感動的淚，感謝老天爺保佑，終於春天好事好運好孕來了！！」

閃亮亮透露柔柔最近食量有變比較大，她以前1個便當都吃不到3分之1，吃一點點而已，現在居然也可以開2個便當吃，但仍看不出她有懷孕跡象，「真的還蠻瘦的也，有時會穿得很辣露小蠻腰，看起來還是很瘦。」

閃亮亮說一度有懷疑柔柔是否有喜，但可能她礙於懷孕未滿3個月不能說破，表示前陣子余祥銓跟柔柔原本要開網路節目，直播媽祖遶境，但前2、3天，柔柔說腳不舒服，在跟製作單位討論後，也擔心期間會下大雨，就讓柔柔先休息，換人跟余祥銓搭檔。所以現階段，柔柔會先暫停外景工作，但不會影響棚內的錄影。

至於余祥銓有無貼心舉動，閃亮亮說，有聽說余祥銓打算買空氣清淨機，正尋找好的商品，應該是想讓懷孕的柔柔和胎兒能遠離空氣污染帶來的健康危機。