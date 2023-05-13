近來名牌包與假包的話題正夯，過去因「阿帕契」事件曾被「炎上」的女星李蒨蓉，昨(12日)有感而發坦言自己也曾是熱愛買名牌包一族，但後來遇到低潮需要換現金度日，就索性把包包全賣了，還沒跟CEO老公李德立講，李蒨蓉也懺悔說，過去買包並不是因為欣賞，而是因為自卑需要證明自我價值，直到近年才看開明白這道理。

李蒨蓉昨發文表示，老公昨天心血來潮問到最想要的夢幻逸品是什麼？並問她有沒有柏金包？李蒨蓉無奈回沒想到結婚20年老公竟然不知情，便答：「一個都沒有」，老公追問那先前的愛馬仕包包呢？李蒨蓉才一一細數有過的名牌包款，其實在先前困難時都賣出去了，「一個都沒有虧，而且都有賺到！」

李蒨蓉和老公李德立。（圖／中時資料照片）

李德立好奇過去愛包如命的李蒨蓉是否捨不得？她坦言有，但是是因為當年的包包都增值到現在買不起的程度，而人生有得就有失，她承認年輕時就寵愛自己不手軟，寧可當月光族也要買精品，「我對於高奢品的渴望不是因為欣賞，而是因為需要透過擁有來證明自我價值，也是某種掩蓋自卑的表現」，直到近年才變的豁達，明白當自己最好。

李蒨蓉發文。（圖／翻攝自李蒨蓉 Lee Chien Rong臉書）

李蒨蓉表示自己絕對不是口袋很深的貴婦，兩個兒子到國外讀書經濟壓力不小，因此當她對包包動心時，只要想到可以換成兒子的學費、生活費，如果只能擇其一，她寧願把這筆錢拿來花在孩子身上，「我不後悔！就跟當年變賣包包是為了套現度日一樣，做了就不要後悔！」見此，好友佩甄回應：「超級認同，真正的幸福和滿足真的不是靠精品，自我成就和圓滿家庭都是成就感」，黃小柔也說：「真的是這樣，每次想買前還是會有孩子的臉在眼前，全家平平安安，健健康康，開開心心，我真的就快樂了」，網友也讚賞她說：「很開心妳能有這般的領悟⋯很多演藝人員確實都用行頭來包裝自己的價值，相對追星的一般人也會跟隨，但跟隨也要拿出實力跟智慧來選擇與判斷！您的改變相信贊同的人會越來越多」。