7大工業國（G7）峰會將在5月19日將在日本廣島開幕，桃園國際機場公司表示，基於國際合作與強化保安，14日晚間6時起至23日晚間11時59分止，針對飛往日本的航班（包括轉機）將加強人身及行李檢查，建議日本線旅客提早至機場報到。

桃機公司指出，疫後國際商務觀光需求快速成長，桃園機場今年1至4月份赴日人數為100萬2693人次，約佔總出境人次26.8％。基於國際合作及強化保安，桃園機場於G7高峰會舉行期間，將執行強化安檢措施，為確保強化安檢期間作業順利，航警局將配合開設集中安檢專線，實施期間相關措施恐增加作業時間，敬請旅客體諒。

機場公司提醒赴日旅客，提早至機場辦理報到及通關作業，並配合現場人員引導至專屬查驗線通關，至安檢線前排隊時，先將電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，另外保溫水壺或飲料亦可利用周邊倒水桶淨空，同時脫掉外套、帽子、皮帶，使安檢流程更為順暢。