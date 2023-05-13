長聖擁有多元的幹細胞與免疫細胞技術平台與產品線，公司營收主要來自於多元細胞製劑委託製造服務的收入，今年4月為止，衛福部核准的142件免疫癌症治療案件中，長聖占45件、占比32%，病患採用人數超過600位病人，並吸引多位海外病患來台治療如日本、香港與澳門等等，為國內之冠。長聖董事長劉銖淇表示有信心今年業績將穩定成長。

近日中國附醫以「CAR-T治療難治型淋巴癌腫瘤全消失」為台灣首例成功治癒七旬長者，但目前已上市CAR-T都是自體細胞治療及僅對於血液腫瘤有效，現今約8-9成的癌症屬於實體腫瘤，因此，長聖和中國附醫合作開發異體多靶向奈米CAR-T產品(CAR001)治療實體癌，預計今年第二至第三季向美國FDA申請治療晚期復發/難治性實體腫瘤之Phase I/IIa新藥臨床試驗，若通過長聖將成為亞洲第一家自行開發CAR-T具有可異體並以HLA-G為標靶治療實體癌能力的生技公司，CAR-T細胞治療為癌末病患帶來新的曙光。

長聖4月單月營收4861萬元，月成長8.86%、年成長10.16%。

另外，長聖董事會也通過每股擬配發現金股利2元及股票股利1元，盈餘分配率100%。