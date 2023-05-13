台南余姓3歲女童8日與媽媽手牽手走斑馬線過馬路，不幸遭杜姓孕婦駕車撞死，媽媽仍住在加護病房，這起震驚社會的車禍引發全國關注，杜女今天隻身到女童靈堂，一度下跪道歉，余父攙扶她起來，難掩悲痛但仍正色說，「你一時的衝動傷害了你跟我2個家庭」、「我剛喪失最愛女兒，請妳保護肚子小孩！」。

女童之死引發全民關注行人地獄議題，肇事杜姓孕婦今天上午隻身抱著一束桔梗到女童靈堂上香，一到靈堂就下跪，頻向余父對不起，余父要她趕快站起來，「妳懷孕在身，我不希望妳這樣跪著」，也趕緊將她攙扶。

余父說，「我尊重你是孕婦，尊重妳肚子生命」，不需要這樣子，歉意不需要這樣表達。杜姓孕婦隨後起身向女童致意，全程低頭不語，神情凝重。

余父也對她說，今天第6天了，第6天妳才出現，不可能一次就化解心中的恨意，儘管表面話可以說得很好聽，心裡還是很多怨恨，但他也要杜姓孕婦顧好自己的小孩，「希望妳尊重自己的小孩，妳可以常來靈堂看妹妹，但請不要再有任何下跪等動作。」

余父說，現在心情漸漸平靜，還是很難過，但老婆手術後，狀況已經轉趨穩定，感謝老天爺保庇，也相信女兒有在保庇媽媽，他也哽咽感謝醫護人員為了無法救回她女兒而自責，「真的很謝謝大家」。他也說，杜姓孕婦多次希望表達幫助，但他不需要任何幫助，只希望杜女能展現誠意，求得妹妹的原諒。