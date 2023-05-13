新竹市政府今年3月間在勘查南寮國際風箏賽場的紅火蟻改善狀況時，意外發現賽場表層有廢磁磚、混凝土殘塊等廢棄物，為保證風箏賽場安全性，市府已完成表層土層整理的第1階段改善工作，現場清除費用則要向施工時遺留廢棄物的施工廠商追究。

市府表示，風箏賽場施作前現址原為港區道路，當時在考量經費有限且能滿足規畫設計調整下，原地面設施物如AC路面、人行道、廣場等設施物部分採原地打碎回填作為基底支撐材料，並經內政部及漁業署核准，利用漁港南側堆置區域過去的清淤土，節省大量購土費用。

但漁港南側堆置區土堆主要來源為新竹漁港疏浚淤沙及青草湖淤土，而從港底撈起來的淤泥土本身已帶有多種廢棄雜物，再者堆置區也曾不時發生被私自傾倒垃圾或營建廢棄物的情事。

經比對此次清理出風箏賽場的廢棄物，可發現部分前述工程材料，因此判斷表層廢磁磚、混凝土殘塊等可能為後期施工過程所遺留。

另，過去漁港內曾不時發生遭偷倒一般垃圾或營建廢棄物的情事，包含風箏賽場、魚鱗天梯、拋石護岸甚至漁港其他區域。

因此，風箏賽場表層廢棄物來源可能是歷來施工所遺留，或是原取用淤土來源非完全潔淨，也可能是開放使用後遭人為傾倒。

產發處補充，目前已初步就風箏賽場表層進行清理工作，並在魚鱗天梯周邊重新種植草皮，後續將針對風箏賽場持續積極辦理其它裸露面改善與紅火蟻防治工作。

未來將針對風箏賽場之維護管理，訂定維護工作SOP，包含視天氣狀況每周澆水1至2次、依生長狀況適度管制避免踩踏死亡，每年編列適當經費進行整理工作等，也將訂定機關自主巡查、民眾通報、廠商維護等標準作業程序。

另為杜絕過去漁港曾不時發生遭偷倒一般垃圾或營建廢棄物的狀況，除將派員每日巡查漁港，若有發現則立即蒐錄並通報環保局開罰，並設置攝影機以填補夜間空檔，以利後續追蹤。

有關外界關注的究責部分，則將檢視相關工程契約內容，研議就清除費用向遺留廢棄物之施工廠商進行追究，也將檢討現場管理人員是否有疏失，一切依法處理。