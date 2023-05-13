新北市長侯友宜今上午前往台北世貿一館出席國定佛誕節浴佛祈福法會，會前受訪。（陳薏云攝）

國民黨17日將敲定2024年總統大選參選人，究竟誰將出線引發各界高度關注。據最新民調顯示，42.1％支持新北市長侯友宜，29.4％支持鴻海創辦人郭台銘，侯友宜領先12.7個百分點。對此侯友宜13日上午回應，不管民調高跟低，都團結一致，讓國家人民更進步。

侯友宜今上午前往台北世貿一館出席國定佛誕節浴佛祈福法會，會前受訪被問及民調遙遙領先，侯僅表示，不管民調高跟低，都團結一致，讓國家人民更進步。至於國民黨日前徵詢黨內立委意見，有多達20位立委支持侯友宜為總統候選人，不過仍有少數立委如陳玉珍另挺他人，侯表示，為了國家人民，不分族群，甚至不要分黨派，大家團結一心，能夠讓國家更穩定，環境更能夠永續，人民福祉更增進，所以大家逗陣走。

至於近期對手頻頻提起兩岸相關論述，侯友宜今也表示，兩岸和平、國家安全是全台灣人民最盼望的事，大家要有共同的信念，一定要團結，因為和平才可以讓人民過幸福好日子。如何讓兩岸和諧才是最重要目標跟方向，台灣這塊土地，包括澎湖金門馬祖要心連心走在一塊，守護國家的安全，在關鍵時刻一定要凝聚對內的向心力。