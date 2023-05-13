國民黨17日將敲定2024年總統大選參選人，究竟誰將出線引發各界高度關注。據最新民調顯示，42.1％支持新北市長侯友宜，29.4％支持鴻海創辦人郭台銘，侯友宜領先12.7個百分點。對此侯友宜13日上午回應，不管民調高跟低，都團結一致，讓國家人民更進步。
侯友宜今上午前往台北世貿一館出席國定佛誕節浴佛祈福法會，會前受訪被問及民調遙遙領先，侯僅表示，不管民調高跟低，都團結一致，讓國家人民更進步。至於國民黨日前徵詢黨內立委意見，有多達20位立委支持侯友宜為總統候選人，不過仍有少數立委如陳玉珍另挺他人，侯表示，為了國家人民，不分族群，甚至不要分黨派，大家團結一心，能夠讓國家更穩定，環境更能夠永續，人民福祉更增進，所以大家逗陣走。
至於近期對手頻頻提起兩岸相關論述，侯友宜今也表示，兩岸和平、國家安全是全台灣人民最盼望的事，大家要有共同的信念，一定要團結，因為和平才可以讓人民過幸福好日子。如何讓兩岸和諧才是最重要目標跟方向，台灣這塊土地，包括澎湖金門馬祖要心連心走在一塊，守護國家的安全，在關鍵時刻一定要凝聚對內的向心力。
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