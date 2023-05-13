蔡黃汝、峮峮入主《飢餓遊戲》主持群屆滿2年，製作單位特別企劃「女主兩周年經典賽」，由蔡黃汝、峮峮各自擔任隊長，邀請張兆志、胡祖薇、Amanda、草爺、潘君侖助陣，同時遊戲規則重溫《飢餓遊戲》經典開鍋、飢餓指數等，更精心準備禮物要送給2位女主持人，讓3帥非常不平衡，孫協志氣問：「我們快7周年有拿過什麼獎品嗎？」

節目一開始就進行分組遊戲，3帥及眾來賓得靠話術推薦自己，讓女主持人選擇是否把對方納入自己這隊，蔡黃汝一聽規則就說：「我們經過這2年，已經沒有人可以信任了。」分組結束後，峮峮帶了4個年輕猛男組隊成功，讓年紀較大的孫協志不滿說：「這種事情是潛意識。」

有一關，藝人到南投昆蟲博物館，展開「蟲蟲競速大賽」，藝人必須徒手把巨蟲從養殖箱中取出，峮峮隊雖然有4個大男人，但膽子卻很小，一看到巨蟲全部人往後站，就連天不怕地不怕的王仁甫，看到巨蟲都退避三舍，該關遊戲結束後仍驚魂未定，峮峮趁機拿樹葉嚇王仁甫，讓王嚇到魂飛魄散，還對她放話：「（如果）妳是其他人，我跟妳講，妳現在沒命囉。」該集將於明（14日）晚間8點在中視播出。