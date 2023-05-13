每個人對待感情的態度不同，有些人認為就算當不了情人，分手後還可以當朋友，彼此好聚好散，但知名運勢網站《摘星工廠》點名3星座一旦分手就老死不相往來，從此人生毫無交集。

▍天蠍座

愛恨分明的天蠍座愛與不愛都很極端，陷入愛情時，恨不得犧牲自己，把最好的部分都留給另一半；然而一旦分手，心中難免有所怨恨，尤其是好不容易消化乾淨的負面情緒，又被前任勾起，會讓天蠍座僅存的一點好感都消失殆盡。

▍金牛座

金牛座對待感情十分執著，即便分手後也不容易放下兩人過往的點點滴滴，需要經歷一段很長時間的陣痛期，才會漸漸走出陰霾。因此分手後的金牛座經不起前任一再地闖入，就怕已經硬起來的心腸功虧一簣。

▍射手座

射手座個性乾脆俐落，面對感情同樣如此，如果分手後還和前任有所交集，會讓他們心裡很不舒服，因為對射手座而言，已經結束的關係，再持續藕斷絲連只會讓事情更加複雜，所以射手座完全不想和前任有所瓜葛。