通緝犯躲追捕上演當街搶車 騎士勇敢護孩超驚險

台中市忠孝夜市附近12日下午上演街頭搶車案，年約40歲的林姓男子涉嫌詐欺遭南投警方通緝，為了躲避警方追捕，林嫌趁1機車騎士經過欲上前奪車逃逸，員警見狀立刻將林嫌拉下車，接著林嫌又想搶奪計程車，所幸最終仍被警方逮捕，相當驚險。

此案發生於12日下午4時30分左右，當時機車騎士騎著車緩緩行駛至路口，林嫌見狀，立即上前跳上機車後座，企圖奪車逃逸，機車騎士嚇到趕緊停車，林嫌先緊緊抱住機車騎士，見機車騎士沒有反應，伸手想要催油門，所幸便衣警察立刻向前將林嫌拉下機車壓制。

然而因為當時便衣警察只有1 人，林嫌掙脫後繼續往前逃，又在路邊攔截計程車，想搭計程車逃逸，最後仍被南投警方與前來支援的台中警方攔截逮捕歸案。

據了解，林嫌涉嫌詐欺，因此遭到南投警方追捕，南投警方一路跟監至台中，林嫌為躲避警方追緝，先從1處建築3樓跳下街道，並企圖搶奪1輛機車未遂，林嫌繼續往前逃跑，才發生了街頭搶車案，當時機車騎士身前還背著1名孩童，幸好機車騎士緊緊護住孩童，有驚無險。

南投縣政府警察局仁愛分局13日表示，分局昨天報請檢察官指揮，越轄至台中市偵辦案件，追捕過程，林嫌企圖搶搭民車逃逸，其中包括2部機車、1部計程車，尾隨警方立刻上前制止，沒有讓其得逞，最後經分局與台中警方順利將犯嫌制伏逮捕。

仁愛警分局表示，林嫌於逃逸過程因從3樓建築跳下而腰椎受傷，經醫院治療與醫師初步評估，並無生命危險，警方已派員加強24小時戒護，至於有關該名犯嫌涉案狀況，將由警方持續偵辦、釐清中。