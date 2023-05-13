俄羅斯國防部宣布，一架俄羅斯軍用直升機今天在進行飛行訓練期間墜毀於莫斯科兼併的克里米亞，導致機上兩名飛行員罹難。

法新社報導，俄羅斯國防部發聲明說，初步調查結果顯示墜機是因機械故障引起。

聲明提到：「一架Mi-28直升機今天在克里米亞占科伊（Djankoi）地區進行預定的訓練飛行時墜毀。兩名飛行員喪生。」直升機沒有攜帶彈藥，未對地面造成破壞。Mi-28是多功能軍用直升機，能發動毀滅性攻擊。

俄羅斯在2014年自烏克蘭手中兼併克里米亞，把克里米亞當作2022年2月對烏克蘭發動軍事行動的跳板。俄羅斯稱近日在克里米亞擊退數架無人機或飛彈攻擊。

2022年8月，克里米亞一處彈藥庫爆炸，摧毀占科伊軍事基地，當時俄羅斯稱是遭到蓄意破壞。

烏克蘭今年3月表示，克里米亞發生爆炸案，摧毀俄羅斯口徑（Kalibr）巡弋飛彈，但這樣的說法遭莫斯科否認。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）