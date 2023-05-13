疫情解封，台北及高雄流行音樂中心表演場次卻仍未明顯上升，國政基金會教文體育組召集人陳學聖說，兩中心在陳水扁政府時期，各約花了60.79億及54.4億興建，原欲要救流行音樂，如今反而需要被救，成了大型蚊子館，未來恐怕成為財政負擔。

國家政策研究基金會教文體育組指出，台北及高雄流行音樂中心分別自2020年及2021年開幕以來，使用率一直低迷不振，二者最大的表演場地「北流表演廳」及「高流海音館」，在疫情最嚴重的2021年，表演場次各只有9場及4場；2022年疫情稍緩，終於突破個位數，但也分別只有15場及11場。

而今年終於解封，統計了2023上半年的台北及高雄幾個代表性的演藝場館演出場次，發現以古典及傳統音樂為主的台北國家音樂廳共127場、高雄衛武營音樂廳共77場，台北小巨蛋及高雄大巨蛋的流行音樂演唱會或音樂劇各有32場及15場。反觀北流表演廳及高流海音館，則只有13場及4場，前者1、3、5月沒有演出，後者4場都集中在5月，其他幾個月的場次都掛蛋。

陳學聖表示，北流與高流是為流行音樂量身訂作的場地，但流行音樂演唱會舉辦的次數，卻還不到以體育為主的巨蛋的一半，這可能與席次有關。他指出，北流有3100個坐席，拿掉座椅後最多只可容納5000人，高流則是4000至6000席，但北高兩巨蛋卻都在一萬五千席以上。

陳學聖說，大型演唱會有擴音器材，所以場地本身的音響並不重要，而是觀眾越多越好，所以主辦單位自然優先考慮更大的體育館。

不過，即使把所有流行音樂演出次數加起來，也不及古典及傳統音樂的一半。陳學聖指出，流行音樂的起源是唱片與傳媒，21世紀因為唱片業沒落，才刺激了演唱會的興起，但頻率仍偏低，並沒有場地不足的困擾，可見以興建流行音樂中心做為振興流行音樂的手段是錯誤的。

陳學聖表示，流行音樂中心是陳水扁政府時期「新十大建設」的項目，北高兩中心各約花了60.79億及54.4億興建。他以桃園展演中心為對比，只花了9億8千萬營運成績卻很好，今年上半年總共30場，性價比遠高於流行音樂中心。

陳學聖指出，北流與高流皆為行政法人，各屬台北及高雄文化局，但從開張以來，使用率就從未超過一成，形同蚊子館。而今年台北及高雄市政府各補助北流及高流2.115億元和1.63031億元，往後還得每年花1、2億苦撐，很不划算。

陳學聖認為，興建流行音樂中心的政策本身就有問題，當年扁政府不顧反對聲浪，堅持流行音樂中心是「台灣當前最迫切需要」的，事實證明台灣並不需要流行音樂中心，果然「錯誤的決策最可怕」。

陳學聖強調，流行音樂中心的初衷是為了救流行音樂，如今，不但救不了流行音樂，反而需要被救，但也很難救，成了故宮南院之外，另兩座民進黨政府勞民傷財蓋出來的大型蚊子館，未來還要繼續耗公款養下去，變成公眾的財政負擔。