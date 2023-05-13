在拜登政府擴大對中國大陸半導體管制後，上（4）月北京展開反擊第一槍，祭出對美國記憶體晶片大廠美光 （Micron） 網路安全審查，過了6周時間，美光突然新設立中國區總經理職位，以展現對大陸的堅定承諾。

南華早報、集微網報導，美光宣布派任吳明霞（Betty Wu）擔任美光中國區總經理，並繼續兼任DRAM封裝與測試運營企業副總裁。這項人事安排主要「展現該公司對中國在地技術生態圈、企業營運與中國各利益相關者的堅定承諾」。

吳明霞表示，將確保美光中國區的目標和戰略方向與公司整體目標和使命保持一致，並致力於強化美光的客戶及社區合作夥伴關系，踐行公司對於中國本地科技生態系統、商業運營及社會各界人群的不懈承諾。

據了解，吳明霞於2018 年11月加入美光擔任DRAM封裝與測試運營企業副總裁，負責管理公司的封測計畫與實施團隊。她在電子和半導體製造運營以及供應鏈管理領域擁有超過30 年的豐富經驗。

吳明霞擁有英國威爾士新港大學工商管理碩士學位，以及華南理工大學生產自動化工程學士學位。

3月31日，中國網信辦以防範產品問題隱患造成網路安全風險及維護國家安全為由，對美光在中國銷售的產品實施網路安全審查。

事實上，美光美國總公司之前未曾任命中國區總經理人事，但在遭中國審查6周後，突然新設立此職位。