本周日就是一年一度的母親節，許多人會藉著送禮或吃大餐來慰勞母親的辛勞，不過藝人利菁卻發文表示：「母親節是我心中永遠的痛」，強調此生不會原諒自己，接著細數對母親的愧疚之情，讓人感到相當不捨。

利菁稍早發文悼念母親，她表示因為想將母親留在身邊，便要求醫生幫忙延命，卻讓母親插滿鼻管、胃管躺在病床上，躺在加護病房長達3年時間，每當母親躺在病床上無助的看著她，就會為自己的行為感到自責：「到現在我才知道，那是何等的酷刑，我常會夢中自責地哭醒，因為您的眼神，那是無聲的求助？是愛？是怨？是痛苦？我完全不清楚」。

利菁表示相當想念在天上的母親，希望能原諒她的自私與愚蠢，並跪求獲得諒解，接著強調：「此生我不會原諒自己，來生再做我媽媽，讓我用一輩子補償，好嗎？」更感性告白：「再做一回我的媽媽，因為我好愛您」，希望來世再續母女情緣。

對此，網友紛紛回應：「這是每個當兒女的希望吧，因為我們都想永遠把父母親永遠留在身邊」、「別自責～出發點是想讓媽活下去，其實～～真的很不捨，媽會原諒妳的」、「我們並非生來就有大智慧，人生有些遺憾是無法避免的」、「家人的不捨有時是痛苦！也許放手是對親人的解脫」。