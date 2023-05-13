大陸湖北一名黃姓幼教老師（花花），在抖音PO教孩童唱《小小花園》的影片，因歌詞洗腦加上長相清秀，一夕之間爆紅，抖音粉絲高達600多萬，被封為「挖呀挖老師」，但也深陷網暴，去年的PO文遭挖出，還有自稱她高中同學的網友表示，黃老師的真實年齡是40歲。

網友發揮柯南的辦案能力，發現黃老師去年4月16日疑似在微博帳號「花開富貴瓜」PO文：「38歲了，第一次打扮自己，彷彿回到了18歲，上了年紀再累也值了。」 而上傳的影像中，左邊女子的臉蛋確實極為神似黃老師。網友也挖出該微博帳號於2018年的貼文，上面PO好幾張疑黃老師的直播截圖，感謝粉絲祝她生日快樂，因此推斷她早在5年前就是直播主，直播間觀看人數最高也有好幾萬。

不僅如此，還有一名自稱是黃老師高中同學的網友，當時看到有人訝異她們看不出已30歲，留言澄清：「都是83年（1983年）的，一個七月一個九月，我和他們高中一個學校。」

黃老師走紅後，頻被抖出負面傳聞，她昨（12日）在抖音上傳一支短片澄清，強調自己簽約任何專業公司，也沒有專業團隊，開直播雖有收打賞，但絕無外傳的破百萬甚至千萬，她也打臉辭職改當直播主的說法，重申自己從事奧爾夫教育已經超過7年，現在還在上課；至於《小小花園》的音樂涉嫌侵權的問題，黃老師表示：「從未說過自己是原創，我很尊重原創」，另外，她也否認整容和過度修圖，盼望外界把專注力放在音樂作品，她會堅持自己的初心和生活，繼續推廣音樂教育，亦參與音樂公益等活動。