日本讀賣新聞今天報導，已知七大工業國集團（G7）成員國正協調在5月19日登場的廣島G7峰會上，同意為公平且迅速分配疫苗給發展中國家創設新的國際框架，並載明領袖聲明中。

基於此次COVID-19疫情所得到的教訓，希望讓先進國家與新興國家及發展中國家合作，來因應未來可能出現新的傳染病全球大流行。

不只一位日本政府相關人士透露上述訊息。有關新創設的國際框架，預料將由G7及包括印度等在內的20國集團（G20）中有意願國家，加上世界衛生組織（WHO）及世界銀行（World Bank）等國際組織組成。

回顧COVID-19疫情肆虐期間，不同國家內的疫苗普及有著相當大的差距。在發展中國家主要受到缺乏低溫運送及管理疫苗的冷鏈技術等影響；而由WHO等成立用來採購分配疫苗的國際框架COVAX，也因為募資困難無法充分發揮功能。

在新的框架中，平時就要確保製造及採購疫苗的足夠經費，並為分配做好準備，也將在強化各國冷鏈技術及培訓負責接種疫苗的醫療相關人員等體制充實方面給予協助。

日本政府在COVID-19疫情全球大流行期間，提供約80個國家疫苗低溫運送所必須的冷藏櫃等設備；印度在疫苗製造能力方面則獲得一定公評。

參加這個框架的國家或國際組織將發揮各自強項擔負各項任務，希望當新的傳染病全球大流行發生時，能順利進行疫苗分配。

要因應跨國擴散的傳染病，國際合作不可或缺。今年擔任G7輪值主席的日本首相岸田文雄，在深化先進國家與新興國家跟發展中國家合作領域，也很重視傳染病對策。因此，在即將登場的廣島G7峰會上，也將研究發布有關因應傳染病危機的單獨文件。

新框架的詳細制度設施，將在今年9月印度主辦的G20峰會進行最終協商。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）