新北市長侯友宜13日出席「 2023國際蔬食文化節-蔬福生活 國定佛誕節浴佛祈福法會」，侯友宜（左）與行政院副院長鄭文燦（右）短暫交談。（陳怡誠攝）

新北市長侯友宜13日出席「 2023國際蔬食文化節-蔬福生活 國定佛誕節浴佛祈福法會」。（陳怡誠攝）

國民黨預計17日完成總統參選人徵召提名，其中聲勢最高的即為新北市長侯友宜。現外傳國民黨主席朱立倫邀約侯友宜以及其他有意參選者「會前會」，做最後提名討論。對此侯友宜13日僅簡單表示，目前都按照黨的規劃跟節奏，全力配合。 而侯友宜今日出席國際蔬食文化節暨國定佛誕節浴佛祈福法會，表達對已故星雲法師的緬懷，強調「除了愛地球外，更希望國家能夠安全，兩岸和平，人民才會安定，國家才能永續。」談話格局拉升至兩岸和平，搶攻宗教票意味濃厚。

侯友宜昨日才出席板橋慈惠宮舉行的天上聖母巡安遶境活動，侯參拜並點起馬炮恭請媽祖起駕，今日又馬不停蹄出席佛教相關活動，連兩日宗教相關行程也令人聯想為搶攻宗教票的積極企圖心。

侯友宜進入會場後，先與同樣出席的行政院長鄭文燦打招呼，隨即上台致詞，侯開頭致詞即表示，今年二月份大家最敬佩的星雲法師圓寂，除對星雲法師表示感念外，其所遺留下來的職志，希望能永續推動下去。

侯說，今天看到滿滿的攤位，裡面有星雲法師的回顧展，也有很多素食業者的配合，新北市致力推動食農教育，除推四加一安心蔬菜政策，其中一天吃有機蔬菜，也鼓勵學生在學校種植有機蔬菜，跟生活產生連結，從孩子的教育開始，讓大家都能夠永續愛地球環境的關注。

侯接著話鋒一轉，提到今天的國定佛誕節浴佛祈福法會，侯表示，要跟大家一起共同打拚，讓台灣土地永續繁榮，最重要還是要安定，唯有安定才能夠永續繁榮，「所以我們祈求，除了節能減碳愛地球外，更希望國家能夠安全，兩岸和平，人民安心才會安定，國家才能永續。」

侯也回憶起星雲大師，強調其再世時給世人很多啟示，他個人感同身受，星雲大師的慈悲讓他站在這裡，自己會秉持星雲大師的遺願，繼續愛地球、洗滌人心，讓人民身心靈都可以得到安定，這也是人民最盼望的，大家繼續加油往前走，會愈來愈好。

侯友宜過往出席浴佛祈福典禮的致詞，較專注於國內發生的事件，例如2021年侯友宜致詞表示，旱災不斷，缺水嚴重，人禍事件包括蘇花公路遊覽車事故、台鐵出軌等，因此希望用祝禱方式，帶給傷亡者平安，祈禱台灣國泰民安。而今年的致詞圍繞在兩岸和平、人民安定，談話格局大躍進。

後在法師的主法下，侯友宜與鄭文燦共同浴佛祈福，並獲贈主辦單位贈送的康乃馨，兩人儀式結束後交頭接耳，更有說有笑，氣氛相當融洽。