明天就是母親節，新北市林口區公所特別在今（13）日母親節前夕，與竹林山觀音寺共同舉辦母親節親子健行祈福活動，總長度約3.5公里，適合親子及一家大小一同參加，共計有上千人參與，提前慶祝溫馨健康的母親節。

林口區長廖武輝表示，健行活動是林口地區的重要傳統盛事，今年特別與在地廟宇竹林山觀音寺共同辦理，在母親親節前夕向每一位辛苦的母親致上敬意，而活動路線圍繞觀音寺周邊，沿途行經文化一路及中華路等林口重要路段，能夠欣賞寺廟以及地方美景，3.5公里的短距離也適合全家大小一起參加，陪媽媽歡度母親節。

竹林山觀音寺董事長黃火旺也說，竹林山觀音寺是在地的傳統地方信仰中心，寺方平常就在各項公共事務與市府及區公所密切合作，並固定針對地方上的弱勢族群發放年節慰問金，讓在地鄉親感受滿滿的關懷，而這次與區公所一起辦理健走祈福活動，也是希望大家能在母親節前陪媽媽外出走走，以體現竹林山觀音寺觀音佛祖慈悲愛民的精神。

廖武輝補充，林口區近年來的變化很大，除人口快速增加外，各項生活機能也日趨完善，市府近年更著力打造宜居環境，除了新設的東湖國小已開始招生，在產業方面有工一工業區開發，交通方面105市道道路拓展及林口交流道南出北入閘道改善工程也如火如荼地在辦理中，地方都期盼著林口未來能快速發展，市府團隊也會持續努力，提供所有市民朋友們一個更優質的生活環境。