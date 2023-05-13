任香港城市大學校長長達15年的郭位今日正式退休，由新加坡國立大學常務副校長梅彥昌接任。港府本月稍早提供的數據顯示，香港8所官方資助大學中，最高年薪的僱員（即校長）正是香港城市大學，2021／22年度年薪為900萬至915萬元（港元）。

郭位郭位任職校長15年間，香港歷經「國民教育」、佔中、2019年反修例風波等社會事件。他昨日發表以「有志者，事竟成」為題的臨別感言說，上任後一直秉持「政（治）教（育）分離」原則，以確保大學能提供適合教研的安全空間，過去15年他亦與師生、職員等並肩努力、同舟共濟，克服了校園入外的挑戰，更達到上任時希望城大成為教學質素優秀、研究成果出色的典範的願境。他強調，即使卸任後亦毋忘初衷，會繼續與城大每一員昂首前行，實踐城大精神。

他在結語表示，自己曾為海軍陸戰隊一員，「老兵不死，也不隱去」，即使卸任後，也不忘為繼續為師生歡呼加油，「陪伴你們昂首前行！有志者，事竟成！這，就是城大！」

5月4日，香港城市大學校董會舉辦了感謝晚宴「學研出塵十五載」，向即將完成第三屆校長任期的郭位教授致敬。校董會主席黃嘉純致詞時代表校董會及城大社群感謝郭位的無私貢獻，充分肯定他是一位傑出的世界級學術領袖和學者。

香港城市大學（City University of Hong Kong），簡稱城大（CityU），是一所世界知名的國際化公立研究型綜合大學，是香港大學教育資助委員會資助的八所高等院校之一。

香港教育局局長蔡若蓮日前回覆立法會質詢，披露香港8所官方資助大學中，最高年薪的僱員（即校長）來自香港城市大學，2021／22年度年薪為900萬至915萬元（港元）。連續5年成為八大之冠。這些薪酬包括薪金、津貼、約滿酬金、退休金計劃供款、房屋福利及其他福利等。