國民黨新竹縣立委參戰人選正式抵定，繼日前提名1選區前立委徐欣瑩，2選區則有現任立委林思銘、前議員杜文中競爭，13日當天縣黨部公布民調結果，由平均支持率達57.32％的林思銘勝出，正式代表國民黨爭取連任。林思銘也表達對支持者的感謝，盼黨內上下一條心，贏得勝選。

新竹縣立委參選人目前僅國民黨最快整合完畢，從現任立委林為洲交棒徐欣瑩，到2選區民調結果出爐，由現任立委林思銘出線爭取連任，1、2選區參選人正式就定位，反觀他黨在檯面上均無太大動作，雖有零星風聲傳出，但波瀾不驚。

此次2選區電話民調，過程中兩人謹守君子之爭，未曾互相攻訐，最終林思銘取得57.32％支持率、杜文中取得42.68％支持率。杜文中也坦然面對結果，他表示並未氣餒或放棄，反而成為未來奮鬥的動力，他承諾將繼續為社會服務，為人民的福祉而努力。

林思銘同樣也感謝鄉親肯定，他將戰戰兢兢面對2024大選，也盼杜文中能與他在大選中攜手努力，讓國民黨重返執政。國民黨預計在17日正式提名總統人選，屆時將一併成立競選總部，選戰主軸連結總統立委，盼中央地方一條心贏得勝選。