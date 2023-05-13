中國新聞網13日報導，中國汽車工業協會發布大陸今年4月汽車產銷數據，分別完成213.3萬輛和215.9萬輛，同比分別增長76.8％和82.7％；新能源汽車產銷分別完成64萬輛和63.6萬輛，同比均增長1.1倍；汽車企業出口37.6萬輛，同比增長1.7倍。此外，海關數據顯示，今年第一季，大陸汽車出口107萬輛，同期日本出口95.4萬輛，表明中國大陸汽車出口已經超越日本，並有望成為全球第一。

中汽協11日發布數據顯示，今年1-4月，汽車產銷分別完成835.5萬輛和823.5萬輛，同比分別增長8.6％和7.1％。4月，汽車產銷分別完成213.3萬輛和215.9萬輛，環比分別下降17.5％和11.9％，同比分別增長76.8％和82.7％。

不過，4月汽車產銷數據卻出現了環比下降，同比增長的現象。

對此，中國汽車工業協會副祕書長陳士華解釋，由於去年4月疫情導致生產供應基本停滯，汽車產銷一度出現斷崖式下跌，同期基數相對較低，汽車市場產銷實現同比大幅增長。不過，由於3月以來的非理性促銷潮造成消費者持幣觀望，4月產銷較3月下降。

陳士華認為，宏觀經濟的平穩運行，有望助推汽車市場消費需求進一步釋放。

「汽車工業穩增長任務依然較重，需要穩定和擴大汽車消費的有效政策持續提振，全力促進汽車消費潛能釋放，推動汽車行業穩定運行。」

中汽協數據顯示，1-4月，新能源汽車產銷分別完成229.1萬輛和222.2萬輛，同比均增長42.8％，市場占有率達到27％。4月，新能源汽車產銷分別完成64萬輛和63.6萬輛，同比均增長1.1倍，市占率達到29.5％。

中汽協副總工程師許海東認為，新能源汽車的發展空間廣闊，農村市場具備相當大的空間。隨著三、四線城市以及農村居民收入的增長，汽車將迅速普及，新能源汽車則會為他們提供新的選擇。

此外，許海東指出，在農村建立充電設施，將進一步完善新能源汽車使用體系，讓農村消費者有意願購買新能源汽車。

他表示，在這一過程中，汽車企業也應當深入瞭解農村消費者需求，開發適合農村市場車型。這些車型經過中國市場考驗後，也將用於開發中國家的出口，實現國內到國外雙循環的新格局。

今年以來，中國汽車出口的強勢表現引發了業內關注，據中國汽車工業協會整理海關總署數據顯示，今年第一季，汽車出口107萬輛，同比增長58.1％。同期，日本汽車工業協會數據顯示，日本第一季汽車出口95.4萬輛，同比增長5.6％。表明中國大陸汽車出口已經超越日本，並有望成為全球第一。第二季開端，大陸整車出口的表現仍延續了迅猛增長的勢頭。

中汽協數據顯示，4月，汽車企業出口37.6萬輛，環比增長3.3％，同比增長1.7倍。在整車出口的前十位企業中，上汽出口量達8.2萬輛，同比增長1.6倍，占總出口量的21.7％。與上年同期相比，比亞迪出口增速最為顯著，出口達1.5萬輛，同比增長15.5倍。