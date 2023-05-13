台灣民意基金會12日公布最新民調，披露選民2024對執政黨民進黨的認同度，結果顯示在20歲以上的台灣人，樂見2024民進黨繼續執政的僅占4成2、另有4成7是不樂見的。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉指出，基本上2024是一個反民進黨跟支持民進黨的對決，且差距不會太遠。但他也直言，現在綠營內部有人在扯副總統賴清德的後腿，恐讓賴爭取不到年輕選票。

吳子嘉昨（12日）在節目《關鍵時刻》分析，賴清德拿到民進黨的支持度快9成了，未來想要獲得更多選票，一定要往中間移動，「說白了就是搶民眾黨主席柯文哲的票，柯就是藍綠的大票倉，因此賴清德兩個月前就開始呼籲，要招喚年輕人回民進黨。」

但對於2024的選情，吳子嘉直言賴清德陷入危機，因為現在民進黨內還是有兩個太陽，總統蔡英文還在、行政院長陳建仁也還在，原本綠營總統候選人產生之後，應該統領整個政府向前衝，但從近期的總統府跟郭台銘在打BNT，以及中天撤照案上，都對年輕選民造成進一步傷害。吳強調，蔡政府完全沒考慮到賴清德的選情，「賴清德根本被他們扯後腿」。

吳子嘉還提到，賴清德現在自己下來開直播，但觀看數只有兩萬，吳自己的影片隨便都有10萬到20萬，這就說明綠色部隊是不存在的，這對賴清德來說也是非常大的危機。