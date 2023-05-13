That no look dish is TOUGHHHH pic.twitter.com/KjJeN8e35n — Los Angeles Lakers (@Lakers) May 13, 2023

沒想到「湖勇大戰」系列戰就這樣落幕了！「小皇帝」詹姆斯13日貢獻30分、9籃板及9助攻的接近大三元演出，「一眉哥」安東尼戴維斯也拿17分、20籃板，攜手幫助湖人13日在主場以122比101輕取衛冕軍勇士，4勝2敗挺進西區冠軍賽遭遇金塊，首戰17日在丹佛開打。

刻意變陣讓薛洛德取代范德比特先發的湖人，開賽手風就很順，一度取得27比10領先，但勇士靠柯瑞、迪文森佐兩人火力很快追上，不過打完上半場，湖人仍以56比46領先，詹姆斯半場就摘15分，里夫斯也有13分，勇士以柯瑞12分最高。

來到下半場，勇士進攻仍然只靠柯瑞一個人苦撐，克雷湯普生則是繼續低迷，也讓湖人持續保持領先，甚至末節一開始，湖人就靠詹姆斯領軍打出11比3小高潮，更把比分變成102比80大幅領先，打到最後3分45秒，湖人仍領先22分，勇士總算換下主力認輸。

除了詹姆斯與安東尼戴維斯精采表現，里夫斯也拿23分、6助攻與5籃板，羅素19分，隆尼沃克替補拿下13分；勇士仍以柯瑞32分最高，迪文森佐也有16分，「浪花弟」克雷湯普生續在洛杉磯客場低迷，全場投19中3，含三分球投12中2，只拿8分，表現實在太差了。

雙方罰球次數再次相當懸殊，湖人全場42罰31進，勇士則是14罰10中，只能說湖人真的太會製造罰球了。