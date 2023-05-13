香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2月遭到謀害分屍，消息震驚華人圈，目前全案仍在持續調查中。日前有消息傳出，家屬有意在6月為她設靈出殯，但由於事發至今「只尋回大腿及頭顱」，其他殘肢依然下落不明，故將聘請海外高科技機構，以3D列印和化妝技術重塑頸部、頭顱和容貌，屆時將有可能開放瞻仰遺容。

香港名媛蔡天鳳生前相當愛漂亮，常在社群媒體上分享美照。（資料照／路透，abby choi via Instagram）

綜合香港01、《星島日報》、《巴士的報》報導，蔡天鳳生來愛漂亮，至今仍有部分遺體無法尋獲。礙於香港缺乏相關技術，家屬因此找上擁有高科技3D打印服務的海外機構，希望能還她漂亮容顏。也由於製作相當繁複，耗時長達2個月，預計下個月才能舉行喪禮，選在6月18日於大圍寶福紀念館地下寶福堂設靈，於隔天出殯後送往大嶼山寶蓮禪寺火化。

至於是否開放瞻仰遺容，港媒引述消息人士指出，家屬計畫租用全棟殯儀館，不向外人開放，但允許前來祭悼者看到其安詳遺容。不過也有可能在遺體入靈後直接封棺，不開放瞻仰，具體作法仍未明確。

蔡天鳳命案於8日進行2度提訊，由於日前檢方在行兇租屋現場發現一件外套，上頭驗出前婆婆李瑞香的DNA，加上尚有鋸、電鋸、多把刀、錘和廚房等30 樣工具的DNA有待檢驗，法官裁定延至7月31日再度審訊。