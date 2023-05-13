一名35歲的男網友分享，他每個月薪水5萬，每年被動收入110萬，名下有價值千萬的房產，不知道要繼續努力存錢，還是可以考慮成家立業，引起網友討論，多數人卻搖頭勸原PO一個人好好的，何必踏入婚姻的墳墓，找一個人來收割你的成就。

一名網友日前在臉書社團《存錢公社》上分享，他今年35歲，每年被動收入高達110萬（包含配息和房租），另外還有價值1000萬的房產，每個月收入至少5萬，不知道就目前的財力狀況，他應該繼續努力工作存錢，還是可以開始考慮成家立業的事情。

貼文引起網友討論，不少人卻搖頭奉勸原PO繼續維持單身。「如果是我會繼續存或是做個小本生意，時機到了自有姻緣」、「成家後，每個月5萬都不是你的了，你能接受嗎？」、「沒孩子前我也是想這樣躺著賺，有孩子後只能躺著了」、「你現在被動收入110萬，成家後可能就變負債110萬」你確定要找個人來收割？」

另有網友認真給建議說，結婚不結婚是個人自由選擇，但是以原PO這樣的條件，另一半應該不會很難找，如果是因為難認識到對象的話，可以去婚友社聯誼之類的。