朱立倫下周「會前會」！總統民調大幅領先 侯友宜回應了

國民黨預計17日確定2024總統人選，台灣民意基金會今發布民調，新北市長侯友宜支持度42.1％、鴻海集團創辦人郭台銘支持度29.4％，雙方差距達12.7％。面對近期不少民調，地方普遍認為這份民調與實際基層聽聞的情形類似，堪稱「定海神針」，侯出線機率幾乎確定。

新北市議員陳偉杰說，台灣民意基金會這次的民調結果，跟基層了解的支持度非常類似，大家對於侯的期待還是很高，此外這幾天黨中央有在徵詢立委和立委參選人看法，同樣也是如此。

陳偉杰補充，民調是重要參考依據，郭台銘是正式宣布要爭取國民黨提名，加上造勢活動拉抬，侯友宜則處於被動狀況，但民調只做參考依據，還是要綜合評估。

新北市議員廖先翔表示，台灣民意基金會這份民調與他在地方聽聞的內都是差不多，大部分鄉親都還是希望侯市長出線，在2024帶領國民黨重返執政，把侯在新北市府的執政經驗，帶到全國，達成共好目標，

近期有部分民調刻意帶風向，廖先翔也認為，民調內容還是要納入把背後民調公司的因素納入考量，他認為台灣民意基金會是較有公信力的民調機構，與最後結果相去不遠。

新北市議員呂家愷則表示，這份民調是他近期來看過最符合民意的報告，不論是一般民眾還是黨內同志的聲音，目前對於侯友宜的總統支持度還是高於郭台銘，當然更多人是期待看到兩人的合體。

呂家愷強調，他發現這一個月以來大多數的黨內同志都是以團結為最大目標，以不表態站台的方式給予這場君子之爭肯定，他也呼籲少數有積極表態行為的同志，不論黨中央下周公佈結果為何，務必檯面上檯面下的要團結，重返執政才是最大目標。

新北市議員葉元之表示，雙方都有人支持，但支持侯友宜的民眾確實比較多，畢竟侯友宜在新北十多年，不僅形象親切、接地氣，且有在做事，替民眾解決問題，很多里長不分藍綠都非常支持侯。

葉元之說，現在很多黨內立委支持侯的人也是比較多，他認為無論如何，國民黨最後一定要團結，才能打贏這場選戰。