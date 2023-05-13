《玩命關頭X》女主角「莉蒂」蜜雪兒羅卓奎茲出席羅馬首映會（環球提供）

梅朵沃克（左起）、馮迪索，倆人出席《玩命關頭X》羅馬首映會（環球提供）

奧斯卡影后布莉拉森加入大家庭，出席《玩命關頭X》羅馬首映會（環球提供）

影后莎莉賽隆出席《玩命關頭X》羅馬首映會（環球提供）

《玩命關頭X》昨（12日）在羅馬舉辦首映會，紅毯該有的都有，除了雙影后莎莉賽隆跟布莉拉森艷驚全場之外，「唐老大」馮迪索、「莉蒂」蜜雪兒羅卓奎茲、泰倫吉布斯、海倫米蘭眾影星皆出席現場，星光熠熠。

有趣的是，昨日外媒記者問到製作人兼主演馮迪索，《玩命關頭》系列是否會在第10集收官，馮迪索語帶曖昧的說：「你會害我惹上麻煩啦！」。其實《玩命關頭》系列作本來是安排有第10集上、第10集下做收尾，但根據外媒求證，片商在看完第10集上、下之後，便主動提問：「那有機會變成三部曲嗎？」。換句話說，《玩命關頭X》會分成三部曲作為收尾。

女主角蜜雪兒羅卓奎茲則是神秘兮兮的向媒體透露：「你看完就知道，這像結局也不像結局，可能觀眾會覺得被背叛，但事實是後面會更精彩！」。《玩命關頭》系列現在已經邁入第三個十年，但同樣的核心演員與角色卻仍然和一開始一樣火力全開，每一集都帶給粉絲更大、更震撼的影像體驗，而系列作終曲的序章《玩命關頭X》將會在5月17日全球上映。