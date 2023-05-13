肇事孕婦現身靈堂下跪，余父不願她懷孕受影響，要她起身祭拜就好。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南女童車禍命案第6天，肇事的杜姓孕婦終於現身女童靈堂下跪祭拜，余父13日凌晨在臉書上發文，提到妻子12日聽聞女兒噩耗才泣訴想要女兒回身邊，傍晚即刻感受過世女兒「回來」探望，坐在母親身上嬉鬧，似乎來過母親節。

杜姓孕婦12日上午到靈堂祭拜女童時幾乎全程沉默啜泣，多數家屬不願與她對話，要她有話直接跟女童講，並考量她孕婦身分，不需下跪。

余父對杜女第6天才前來祭拜女兒，表達難以就此原諒對方，杜女解釋11日清晨有來祭拜，因時間太早靈堂還沒有家屬在。余父向對方表示「你知不知道你一時衝動，傷害了你跟我2個家庭」。杜女只有點頭未回答。

余妻12日得知女兒喪命噩耗，雖無激烈反應，仍向丈夫泣訴「我要薇薇（女兒小名）回我身邊」，傍晚獨自在病床休息時，立刻感受女兒回來找自己，坐在她身上嬉鬧，讓自己無法睡覺，似乎來過陰陽兩隔的母親節。

余父心疼妻女，深夜在臉書發文對女兒說「你這白目又可愛的淘氣鬼，不要讓媽媽太辛苦，知道嗎？」

杜女曾3度致電詢問余家是否需要任何幫助，余父表示，妻女發生不幸，女兒靈堂堆滿社會捐贈玩具，余家感受台灣社會的溫暖，不需要肇事者的幫忙。

外界關心女童公祭時間，余父表示，希望妻子能參與女兒最後一程，要看妻子復原狀況，決定公祭時間，預計應該在月底。