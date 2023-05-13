稍早由於河南村鎮銀行出現無法提款事件的影響，讓地方性銀行陷入信用危機，民眾存款逐漸趨於「大行化」。但近日在國有大行、股份行的存款利率下行「破3％」之後，卻有越來越多民眾開始為獲得更高存款利率，回頭選擇地方銀行做儲蓄，甚至有投資者跨省開卡存款。

在廣東工作的陳先生說「地方性小銀行存款利率比較高，服務態度也好。」最近研究銀行存款跑了很多家銀行，發現3年定期利率超過3％的都很少了，但一些城商行、農商行的3年期定存依然能到3.5％、甚至更高。

據《華夏時報》報導，從5月以來包含浙商銀行、恒豐銀行、渤海銀行等多家銀行官宣下調人民幣存款掛牌利率，其中1年期以上整存整取利率下調25至30個BP。經過多輪下調後，當前國有行、股份行定存掛牌利率告別「3％時代」。

業內預測未來一段時間，存款利率仍有下降可能。東方金誠研究發展部王青表示，當前銀行淨息差已處於歷史低點，而人行在第1季貨幣政策委員會例會上強調，下一步還要推動企業綜合融資成本、個人消費信貸成本穩中有降。為此，銀行將更多選擇在負債端發力，適度降低存款利率幾乎是必然選擇。

招聯首席研究員董希淼表示，儘管前期少數中小銀行上調存款利率，但屬於階段性行銷手段。從長期看，市場無風險利率下降是大勢所趨。對個人而言，如果資產配置中中長期存款較多，收益率可能有所下降。如追求穩健的收益，在存款之外可適當配置現金管理類理財產品及貨幣基金等。