豆漿含有豐富的大豆異黃酮，在結構上和人體雌激素類似，有些家長擔心孩子喝太多豆漿會性早熟；對此，醫師引述研究指出，大豆異黃酮不會造成性早熟，反而對於青春期發育有延緩效果。

亞東醫院小兒部遺傳內分泌科兼任主治醫師許鈺敏在臉書發文指出，豆類製品中含有大豆異黃酮，和性荷爾蒙（雌激素）有類似效果，研究發現這個化合物會與雌激素競爭，除了會抑制雌激素合成酶的活性、使雌激素合成減慢之外，也會跟雌激素的受器結合，讓雌激素的作用減少，對於青春期發育有延緩的效果。

許鈺敏指出，大豆異黃酮經過腸道細菌的代謝後，會轉化成雌馬酚，這個化合物在體內的生物活性又比大豆異黃酮更強，在腸道轉化雌馬酚效果較好的孩子身上，大豆異黃酮延緩青春期的效果更好。

另外，豆類中含膳食纖維，與青春期發育並沒有顯著的相關性，但因為膳食纖維會促進腸道健康，間接促進豆製品的消化吸收，以及腸道細菌轉化雌馬酚的能力，也在延緩青春期發育中扮演一定角色；曾有文獻發現，就總體膳食纖維而論，同樣熱量下高纖飲食可以減少性早熟風險。

許鈺敏指出，也有研究證明，豆製品攝取跟大豆異黃酮的攝取，可以減少卵巢癌和乳癌風險，「放心喝豆漿吧！」她也提醒，如果有性早熟疑慮，建議洽詢專業的遺傳內分泌科醫師。