台中捷運豐樂站10日發生吊臂貫穿捷運車廂的意外，整起事故共造成1死10傷。日本政治學者小笠原欣幸直言，這是一起「絕不能發生在台灣的事故」，並感嘆這與2年前台鐵太魯閣號事故相似，都是旁邊的工程安全管理不夠嚴謹。小笠原欣幸強調，若不究因、不改善，海外旅客都不來。

興富發建案塔吊吊臂砸進中捷豐樂公園站旁軌道的事故，使全台捷運安全受到關注，台北、桃園皆啟動全市巡查。行政院副院長鄭文燦11日於行政院會上指示交通部，應協助地方政府盤點全台捷運軌道周邊工程狀況，了解可能發生的危險。

這起意外引發各界高度關注，小笠原欣幸11日在臉書發文指出，這是一個絕不能發生在台灣的事故。此事也讓他想起2年前的台鐵太魯閣號事故，都是旁邊的工程安全管理不夠嚴謹，他認為，若不究因、不改善，「海外旅客都不來！」

針對這篇文章，許多網友也有感而發表示「台灣人只會找更糟糕的範例來安慰自己，沒人想思考該怎麼處理系統性問題」、「台灣做建設的都是為了省成本，希望這次能一併喚起台灣人的工安意識」、「台灣工安真的要加強，去過現場就知道，水準參差不齊」。