高雄市鳥松區日前一名男子騎乘普重機車行經鳥松區大埤路，因為車輛後車燈未亮，警員於是上前關心提醒，過程中警員發現54歲郭男散發酒味，起初他還辯稱是吃「十八銅人」藥粉。經實施酒測後達0.36毫克，郭男這才坦承有喝保力達，警方現場將郭男逮捕移送偵辦。
仁武警分局大華派出所於5月10日晚間9時許，員警巡邏行經鳥松區大埤路時見郭男騎乘的普重機車尾燈未亮，擔心夜間行駛有安全之虞，於是上前攔停提醒。
警方靠近郭男聞到酒氣，在詢問有無喝酒時，郭男頓時語塞，然後做出開罐的動作回答說：「沒有！剛剛喝那個是十八銅人。」郭男當時神智清楚，意圖唬嚨警察。
經警員對郭男實施酒測，酒測值達0.36毫克，超過法定標準值。警員告知相關權利後將郭男逮捕。郭男這才坦承在中午飲用半瓶保力達，全案訊後依公共危險罪移送偵辦。
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