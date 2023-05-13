韓流帝王「Super Junior」成員厲旭今（13日）受韓國觀光公社之邀來台，出席在台北華山1914文化創意產業園區「飛向韓國心發現」韓國文化觀光大展，他一身白馬王子裝扮現身，開場就先帶來代表作〈小王子〉，並用中文向大家打招呼，還笑說早上11點就要現場演唱實在不容易，更透露自己為了要在台灣久留，刻意把下午回韓的機票延後一天，「我要吃完午餐、晚餐、宵夜，還有明天的早餐，胖個2公斤再回韓國」。

據悉，活動共7000人報名，最終抽出200名幸運粉絲進場與厲旭近距離見面1小時，儘管天空飄著綿綿細雨，場外仍聚集超過1000名粉絲，可見他的超高人氣，厲旭說「知道這次要進來很困難，能跟大家見面真的很開心，華山文創園區一直是我想來的熱門景點，之後可以跟成員們來這裡演出，我這次也有拍了一些YouTube影片」，聽到場外傳來陣陣的尖叫聲，寵粉的他也直呼「現在突然很想把這面牆打掉」，活動結束後，他還特地走到場外稍作停留，讓沒進場的粉絲也能看得夠。

活動上，厲旭盡責地介紹了包括家鄉仁川，以及江原道、濟州島、釜山、麗水等韓國多個地區的景點和美食，還笑說「也可以到我家來」，愛喝酒的他多次提及下酒菜，「烤扇貝、角螺、海蜇蝦這些都很適合配酒，我記得ELF（官方粉絲名）們酒量很好啊，但大家不可以喝醉唷」，他平時除了愛點外賣外，有時也會在家動作做炒飯、燉排骨等，他回憶：「以前宿舍生活 ，希澈哥很喜歡吃我做的菜。最近我去了銀赫哥家，我本來要煮飯，可惜他媽媽在家，就沒特別下廚了。」

厲旭也表示，自己曾隨團體「Super Junior」多次來台演出，「我們成員們真的都非常喜歡台灣，所以很常來，有時候雖然行程比較趕，也都還是會多玩多吃」，接著一一點名了KiKi餐廳、鼎泰豐、鼎王，以及芒果冰等台灣美食，「我們每次吸收一些台灣的文化再回去，這次雖然時間比較短暫，但可以介紹這麼多韓國文化，覺得很開心，也感謝我們ELF抽空前來，希望你們也可以常來韓國，我會在韓國等待大家的」。

活動尾聲，厲旭在台上玩起猜歌遊戲，心情相當好的他，除了清唱隊友圭賢的〈在光化門〉、還跳起師妹「aespa」的夯曲〈Next Level〉以及大勢女團「IVE」近日發行的新歌〈I AM〉，「我國小的姪子在兒童節那天，到我家跳了這首歌，因為他他跳得真得很好，我也在旁邊稍微學了一下」，更對粉絲笑喊「這是我從來沒在公開場合跳過的，你們不要上傳到網路上，不然團員們會取笑我」，最後，他還邊唱邊跳SJ的代表作〈Sorry Sorry〉，請台下粉絲跟著大聲合唱。