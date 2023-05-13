我是機車少女拍攝〈Moonlight〉MV。（我是機車少女提供）。

實驗波普樂團「我是機車少女 I'mdifficult」（簡稱機少）昨發行專輯先行曲〈Moonlight〉，我是機車少女在〈Moonlight〉中描述持續寫作、與音樂搏鬥的心情，雖然歌詞內沒有直接提及月光，但過程就像是月光一樣時而閃耀、時而消失，有時候需要在最暗的地方才看得見自己的微光。他們表示「每個人都有迷惘的時刻，人生卻讓我們在最挫折、低潮的時候看見本質。也只有在看見自己的面貌時，創作才能有所表達，〈Moonlight〉在內心最深處就是一種決心，一直都存在著。」

全新照片風格讓樂迷看見我是機車少女蛻變的決心。團員們表示拍攝當天風雨相當大，讓衣服跟頭髮又冷又溼，還要注意不要讓拍攝道具飄到海裡，其實過程非常吃力，不過他們也笑說「這很符合我們喜歡找自己麻煩的個性，也許之後還會再拍其他的概念照。」

而MV中表現引人矚目的兩位小朋友演員，其實是人聲 ／ 合成器手芷瑄認識多年、看著他們長大的一對兄弟檔，這也是他們繼先前於〈Sunburn〉MV 客串演出後，再次一口答應在我是機車少女的 MV 中「友情出演」。因為MV拍攝時間較長，為了讓小演員有個有趣的拍攝體驗，不僅芷瑄和人聲 ／ 鍵盤手元耕一起擔任他們的保姆、戲劇指導，導演也特別在開拍前和小演員培養感情，一起打電玩、吃壽司，並製作工作人員名牌、建立休息據點，整個拍攝過程就像是夏令營，讓團員印象深刻。

我是機車少女是一個來自台灣的實驗波普樂團，成員包括凌元耕（人聲、鍵盤）、dotzio（人聲、合成器）、王沂紳（人聲、吉他）、呂仲林（鼓）。成立於2018年，我是機車少女混合不同音樂風格、語言在創作中，這樣的習慣來自部分團員成長過程中往返台灣與美國。他們的音樂在實驗過程中不斷

蛻變，使我是機車少女不斷讓人耳目一新。