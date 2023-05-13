迎接母親節，OKmart今年除蛋糕預購商機外，觀察門市後台數據發現，逢節日商機，熱銷品項前三名為咖啡、糖餅、飲品，另消費者因出遊或團聚的需求，對雙數優惠活動的參與度較高。因此，在這次的母親節，全台880間門市推出指定糖餅、飲品與茶飲聯促第2件6折起；另加碼推出OKCAFE 限時優惠指定品項買2送1，預估假日業績可提高2成。

5月正是專屬媽媽的月份，為了讓一整年辛勞的媽媽可以喘口氣、休息一下，OKmart規畫「感謝咖啡優惠」，14日前只要購買大杯莊園級美式／拿鐵、大杯濃厚莊園級美式／拿鐵，不限冰熱，享同品項買2送1，幫媽媽補充精神與活力。

OKCAFE的咖啡均由ACS國際認證的咖啡鑑定師LULU把關、嚴選，最多消費者喜愛的美式咖啡，選用「伊帕內瑪莊園日曬豆」製作，口感醇香、厚實，而莊園級拿鐵則是由四大產地，經過完美比例調配出厚實、均衡且尾韻芬芳的精品拿鐵。

由於週末降雨機率大增，家庭在家休憩聯繫感情的機會大增，當然少不了糖果餅乾與飲料的支援，OKmart看準母親節商機，推出「檔期活動」，於即日起至5月31日止，只要購買指定糖果、餅乾、茶飲等多項商品，享第2件6折起。