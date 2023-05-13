我國通膨情形嚴重，民眾黨立委邱臣遠表示，通膨吃薪水狀況持續惡化，全民都受影響，且根據主計總處公布之三月全體受僱員工薪資及人數，不但增幅都較去年同期放緩，剔除物價因素後，第一季實質「經常性薪資」與「實質總薪資」兩者同時呈現衰退，分別年減0.19％和0.23％，皆創下七年來同期最大的減幅。

邱臣遠表示，低薪、凍薪又負債，是現階段台灣勞工普遍所面臨的問題，根據求職平台所做的調查，有超過半數、54.1％的勞工自認身心狀況不健康，這個問題除了來自於工時過長、工時和薪資不成正比，也是社會「隱性貧窮」增加的表徵。因此他要試問蔡政府，勞工到底是心頭肉，還是嘴邊肉？

邱臣遠說，通膨雖然是牽一髮而動全身的全球性的議題，但如何因應就是考驗政府的治理能力，如果經濟不景氣、物價上漲等問題都歸咎於大環境的不利，那永遠無法解決，青年也只能持續陷入在找不到工作、賺不到錢、存不了錢、買不起房，以及對未來沒有希望的「四不一沒有」困境。

邱臣遠強調，欲改善上述的種種問題，當務之急是要運用各種財政政策降低通膨，其次應調整台灣的薪資結構，從制度面改善低薪、凍薪問題；長期面，則應調整產業結構，並持續遏止炒房行為，讓房價合理化，才能改善青年生活負擔。