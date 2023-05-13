前台南縣長、總統參選人蘇煥智，今早幫網紅阿鬧徒步環島加油打氣，他也針對法院認證NCC關中天違法做回應，蘇煥智表示，NCC做為最高的管理機關，有新的審查標準竟然用舊的，實在是很落漆，顯然是失職，他們說可以補正，但形式都已經違法，如果要用新的法審查，原處分就該撤銷，這是政府帶頭幹違法，當然應該要下台。

蘇煥智表示，犯這樣錯誤的行政主管應該要自行下台，涉及這麼多人的生存工作權， 且行政院發言人出來說明，這樣變成NCC好像是行政院的一個下屬機關，好像行政院發言人說的算，他已經嚴重侵害NCC獨立單位，嚴重干預NCC的獨立性，違反當初NCC成立的宗旨，而且未審先判下指導棋，

此外，有民調顯示將近47％人，不希望民進黨繼續執政，蘇煥智說，這讓大家有點意外，近期中國大陸對台灣文攻武赫，但這個情況下，民眾還希望政黨輪替，政府本身違法適用法規應該自行更正，才是懂得反省的政府，結果還上訴到底，政府打官司就是花國庫反正不會倒。

蘇煥智表示，看到太多被欺負求助無門的人，今年國會改選，有事要拜託立委還很困難，總統直選民主大倒退，民進黨完全執政好像民主改革成功，結果竟然是倒退，NCC的例子就是這樣。