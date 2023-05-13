修杰楷開心能為長髮少女圓夢捐髮。（TVBS提供）

修杰楷開啟勸退模式，仍難躲炎上風波。（TVBS提供）

TVBS《來吧！營業中2》星之沙龍上週經歷專業髮型師踢館，本週第11集更將挑戰為出生至今，16年未曾剪髮的長髮少女服務。謝金燕坦言：「問了妹妹好幾次確定要剪嗎？後來才知道她是為藝術犧牲，小小年紀卻有著10年約定，要將細心呵護的頭髮捐給歌仔戲演員，這是她的承諾也是夢想，我很欣賞她的決心。」

負責為長髮少女剪髮的修杰楷暖心表示：「當下看到她哭很捨不得，所以我故意下手特別快，希望幫助她早點適應和接受，我也盡力做到最好，完成她的心願」。小幫手王柏傑表示：「我對長髮妹妹印象深刻，很佩服她的勇氣，幸好剪完非常好看！」王柏傑當天甚至為少女霸氣買單，以此感謝她信任星之沙龍，讓一旁的謝金燕驚訝表示：「這舉動太帥！我被圈粉了！」

負責為少女洗髮的鍾岳軒則提到：「妹妹說曾經遇過設計師粗魯地梳開打結、很心疼，所以我想盡量避免，沒想到她的頭髮長到把水槽堵住，把頭髮盤起來洗卻因此大打結，當下很緊張也覺得對不起她」所幸在助教黃凱凱老師指導下，全體總動員合力解決問題，也讓少女深受感動，鍾岳軒敬佩表示：「幸好有老師的秘訣，我們超謹慎處理，頭髮長的女生一定要看這集！」

曾因「剪髮對決」遭炎上的網紅雙胞胎「軒姐宸妹」蒞臨星之沙龍，直言：「這次不會哭！」眼看有炎上危機的修杰楷不斷稱讚「軒姐宸妹」原先髮型近乎完美、企圖勸退，卻遭軒姐反問：「你是不是不想剪我啊？」引發現場眾人大笑。

不斷推託的修杰楷最後拗不過軒姐一句：「我被你（修杰楷）剃光頭都開心！」然而兩大設計師修杰楷、王子卻接連出包，讓「軒姐宸妹」面臨各種突發狀況，王子力求挽救，修杰楷甚至緊張到流汗。