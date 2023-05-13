「綠原酸x兒茶素綠茶」標榜天然的迷迭香風味更好入口。（發現茶提供）

夏天到了抗拒不了含糖冷飲，又想喝得低負擔，讓不少人相當苦惱。電商熱銷「兒茶素綠茶」的茶品牌「發現茶Teascovery」推出「綠原酸x兒茶素綠茶」，讓兒茶素綠茶再加入咖啡中的「綠原酸」，助攻新陳代謝。

現代人三餐外食、手搖飲當水喝，容易累積體脂肪，風靡日本由名醫工藤孝文曾指，將綠茶混合咖啡，國內減重醫師蕭捷健表示，「窈窕關鍵就是綠原酸！」綠茶兒茶素與咖啡綠原酸都具有抗氧化效果、可促進新陳代謝，「發現茶Teascovery」以兒茶素綠茶為基底，研發團隊再萃取出咖啡中的咖啡多酚「綠原酸」，升級調配出更高機能性的「綠原酸x兒茶素綠茶」，將兩項配方調和，雙效發揮。

「綠原酸x兒茶素綠茶」單包兒茶素含量300~450mg、綠原酸含量170~220mg，蕭捷健醫師建議，連續56天飲用維持身體機能，口味喝起來保留輕盈茶香，並散發清香草本風味，冷泡30秒快速搖晃100下即可飲用，清爽不膩口。