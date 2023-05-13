外界質疑緊急斷電按鈕為何不按？中捷這樣說。(圖/市府提供)

興富發文心愛悅建案10日吊臂砸進中捷軌道，列車隨後撞上造成1死10傷，中捷代理董事長失言挨轟，昨天請辭獲准。外界質疑月台上明明就有緊急斷電按鈕為何不按？中捷公司回應，緊急斷電鈕是在管制區域是維修防護用的，全站僅站長1人有鑰匙，開啟作業時間跟在列車上開啟蓋板緊急煞停時間差不多。

台中市民進黨周永鴻也質疑，中捷公司給議會的報告是12點27分04收到兩次的電路異常通知。但是行控中心譯文顯示04秒到09秒，行控中心總共收到了14則異常警告，其中10則是「線路接地（50N）警報」。然後中捷選擇連續兩次「未經授權直接投入指令。」

周永鴻說，中捷第一時間忽視警示，搶救時間又絲毫沒檢查軌道上的狀況，讓林教授延誤了51分鐘才被發現。

中捷公司運務處長許泰銘指出，外界質疑這麼多警訊中捷反應不全面，目前標準作業流程針對電力跳脫會先檢查電力設備、清查站內電扶梯等狀況，但並沒有檢查軌道等項目，未來若發生警訊，防範範圍會加大，擴大防守面。

許泰銘解釋，端牆門外的管制區確實有緊急斷電按鈕確，該按鈕通常在人員要進入軌道時才會啟動，需要用鑰匙打開端牆門進入管制區域，才能按下按鈕，全站僅站長1人有鑰匙，保全沒有接受此訓練可以啟動此按鈕，另，開端牆門去啟動此按鈕跟隨車人員啟動蓋板煞停的所需的時間差不多。