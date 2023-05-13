大陸界面新聞報導，大陸日前網路傳聞，有三四百名浙江溫州旅客赴義大利「假旅遊真打工」逾期未歸，導致義大利簽證暫停辦理。這使得不少大陸旅行社和OTA（線上旅行社，Online Travel Agency）擔心在接下來的歐洲旅遊線路安排上或出現調整。義大利簽證服務中心12日回應，目前義大利ADS團簽證還未開放，只能有限預約個人簽證，除了上海領事區因預約人數太多，暫停預約，北京、廣州、重慶、成都等領事區域都可正常預約辦理。

義大利簽證服務中心表示，目前上海區域的義大利簽證預約已經滿了，暫時約不到了，因為預約人數太多，而預約號有限。但北京、廣州、重慶、成都等區域的個人旅遊簽證及其他簽證都可正常預約辦理。「目前義大利簽證的ADS（被批准旅遊目的地國家Approved Destination Status）團隊簽證還未開放，基本都是預約個人簽證。」義大利簽證服務中心人員表示。

在義大利簽證服務中心官方網站上，還特別提示「上海義大利簽證中心目前僅對已線上預約的申請人進行受理，非預約將不被接待」。

界面新聞報導，一則義大利簽證暫停辦理的消息11日在大陸社交媒體上發酵。發帖人稱，收到旅行社內部通知，義大利使館停止受理團簽，目前所有義大利一地的產品全部停止售賣，已經收客的旅遊團需要為客人辦理退團，待使館開放團簽後才能開始收客。

界面新聞報導，發布者馬女士是某OTA平台在南京一家門店的負責人。她表示，5月11日在一家供應商內部群看到截圖。關於義大利簽證，馬女士從OTA負責簽證部門的工作人員處瞭解到，目前上海領區如意簽預約沒有回復郵件；個人簽證可能由於人數限制沒有放出足夠的號源，也有傳聞停止放號；ADS團簽還未開放。

ADS簽證僅限於在被批准的一個國家內旅遊，不可簽轉、不可延期、必須團進團出。如意簽是簽證中心為申請者提供的付費上門簽證服務，申請者可以自己選擇遞交簽證申請的場所，在簽證中心所在地以外的地區和城市也可以選擇這項服務；如意簽的申請人可以是個人也可以是團隊。

界面新聞報導，馬女士所在的平台已有兩個義大利旅遊團透過如意簽整團出簽。目前，馬女士門店有兩位遊客計畫6月20日前往義大利，正在準備簽證資料，但不知是否能辦理下來。由於具體情況仍不清楚，該OTA平台上的義大利相關旅遊產品仍在正常售賣，但是也有一些旅行社已經停止銷售相關產品。

界面新聞報導，多家OTA和旅行社表示，尚不能確認義大利旅遊團產品是否還會繼續售賣。「希望盡快解決吧，暑期是歐洲旅遊旺季，我們還想多做點業績呢。」馬女士說。