▲民政處長張淵翔（左）表示，目前社會忙碌壓力大，單身男女較少有好好認識異性的機會，因此民政處將舉辦一系列「求婚大作戰」活動來協助「脫單」。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲民政處長張淵翔表示，民政處也會舉辦求婚影片票選還有老鷹嘉年華的活動參與，進一步促進好姻緣。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

現代社會因為工作壓力大等因素，常出現晚婚與低生育率情形。為解決此問題，基隆市政府民政處推出「浪漫一夏 求婚大作戰」系列活動，民政處長張淵翔透過廣播「基隆Podcast」分享基隆的單身聯誼和聯合婚禮等活動，藉由一系列活動的推廣，吸引單身年輕民眾參與，增進互動的機會並提升結婚機率，未來也能進一步提升生育率。

張淵翔表示，目前年輕人普遍出現晚婚現象，問題之一可能在於缺乏認識對象的機會，為此市府每年都會舉辦2場單身聯誼，今年分別在7月2日和7月15日2個梯次，每場次為男、女各30人。活動將從慶安宮作為起點，在慶安宮向月老祈福，並且2個梯次設計了不同的活動，可以選擇遨遊電影及愛情的世界，也可以一同製作料理增進感情。歡迎各位朋友選擇自己喜歡的梯次參與，只要是25歲以上的單身男女，不用設籍在基隆，都可以報名。

張淵翔提到，民政處也透過公私協力的模式，盡可能創造更多配對機會，為了鼓勵有對象的人能進一步成為眷屬，民政處也在「參肆行」舉辦「浪漫一夏 求婚大作戰」求婚影片徵選比賽，只要將求婚影片傳送至YOUTUBE，由民眾投票最高者，即可獲得99999元的獎金；另外民政處也結合海洋老鷹嘉年華成立「鵲橋工作坊」，讓單身男女深入大壯觀社區，一同籌備海洋老鷹嘉年華，期望在合作的過程中增加對彼此的認識，以提升配對成功率。

市府發言人余治明表示，現代人的生活步調忙碌，往往缺乏時間或心力認識對象，為了讓想婚的單身男女有認識對象的機會，市府特別舉辦單身聯誼活動，為平常沒有機會認識對象的民眾，能夠牽起屬於自己的紅線。此外，市府為了迎接疫情後的結婚潮，今年的聯合婚禮也準備了許多有趣的活動，讓準備結婚的有情人能在滿滿的祝福下終成眷屬，打造基隆成為有愛的城市。