台中捷運10日發生1死10傷的重大事故，引起各界關注。財經網美胡采蘋表示，她認為台北捷運比台中捷運安全許多，面對突發狀況的處理方式也很令人讚嘆。記得有一次車廂內有人嘔吐，她拿起通報電話，立刻就有人接聽，而且在沒有耽誤到任何乘客的狀況下，工作人員們在不同捷運站上車，先將身體不適的民眾帶下車，再安排清潔人員上車打掃，超有效率的處理方式令人驚艷狂讚。

胡采蘋昨在臉書上分享，她看了很多空中浩劫系列的電影，所以每次只要在大眾運輸工具上，就會不自覺看看哪裡有警報設備。某一次她搭台北捷運的時候，遇到有人嘔吐了，她就拿起通報電話，結果才剛剛拿起來就有人接聽。

胡采蘋表示，她告訴北捷工作人員說有人在車廂裡面吐了，她現在在哪一站，下一站是哪裡，結果一到下一站，就有工作人員上車將身體不適的民眾扶下去，再下一站就有清潔人員上車拖地，拖乾淨以後就在下一站下車，讓她感到很驚訝，本以為要到終點站才會有人清掃，沒想到北捷的效率這麼好。

胡采蘋指出，台北捷運的處理方式，她認為最讚的是「分工合作」，每一站都有不同的工作人員等待上車，每個人都有負責的工作，讓整件事情妥善處理完畢，又沒有耽誤到其他乘客的時間。

胡采蘋也說，以前大陸朋友來台灣旅遊，問她要去哪裡玩，她都會說一定要答答看台北捷運，對方好奇詢問原因，她都會驕傲的解釋，因為北捷大家都會好好排隊，而且人太多也不會硬要擠上車，再來就是地板乾淨到可以包壽司。

貼文引起網友討論，「我也按過那個按鈕，也是有人吐。處理的也是很快」、「協助盲人的SOP做的很好，一定會有人在車廂外等盲人再協助引導出站」、「我遇到的是乘客打翻珍奶，也是其他乘客按下通話後兩站處理完」「有次我把悠遊卡掉進月台間隙中，站務人員處變不驚的拿出捕蝴蝶那種網子，在兩班車之間幫我撈上來」。