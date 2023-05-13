貿聯-KY今年第1季合併營收為127.01億元，較去年同期以新臺幣計增加9%，歸屬於母公司業主淨利為6.27億元，較去年同期以新臺幣計增加12%，為歷年同期新高，單季每股盈餘為4.01元，今年首季毛利率為25.48%，則為5年來首季新高。

貿聯-KY自結4月合併營收為43.08億元，年減0.04%，累計前4月合併營收為169.73億元，年增6.38%，貿聯-KY表示，歐美客戶訂單已見回流，包括電器產品等需求增溫，預估第2季可望較第1季高個位數成長，全年營運有望逐季成長。

亞系外資最新報告將貿聯-KY 2023年獲利下調13%，日系外資亦將貿聯-KY 2023年/2024年每股盈餘下調13%/11%，以反應2023年第1季業績和宏觀經濟不確定性，但兩家同步給予「買進」評等，亞系外資目標價為350元，日系外資目標價則下調至318元；美系外資則給予「建議買進」評等，目標價350元。