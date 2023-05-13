民進黨主席賴清德確定投入2024總統大選，「信賴台灣屏東之友會」也於13日正式成立，會中，賴向支持者喊話，民進黨是追求和平的政黨。（謝佳潾攝）

民進黨主席賴清德確定投入2024總統大選，「信賴台灣屏東之友會」也於13日正式成立，會中，賴向支持者喊話，民進黨是追求和平的政黨。（謝佳潾攝）

民進黨主席賴清德確定投入2024總統大選，「信賴台灣屏東之友會」也於13日正式成立，會中，賴向支持者喊話，民進黨是追求和平的政黨。（謝佳潾攝）

民進黨主席賴清德確定投入2024總統大選，「信賴台灣屏東之友會」也於13日正式成立，會中，賴向支持者喊話，民進黨是追求和平的政黨，即使面對中國的威脅，追求和平的立場不會改變，也不會放棄任何一個和平的機會，台灣願意在平等、尊嚴的立場上，與中國合作、創造兩岸和平，但在中國未放棄武力攻台前，台灣一定要做萬全的準備。

「民進黨過去為民主打拚，未來為和平奮鬥！」賴清德指出，大家都知道民進黨的創黨精神是清廉、勤政、愛鄉土，但其實還有一個價值就是愛、和平、非暴力，民進黨就是追求和平的政黨，陳菊、施明德等創黨元老當初被抓被迫害，但從不主張以牙還牙、以暴還暴。

賴清德說，民進黨追求和平，不是只有選舉的時候才會說，而是創黨本質，即使面對中國的威脅，追求和平的立場不會改變，也不會放棄任何一個和平的機會，不過希望中國可以知道，如果發動戰爭，台灣雖是直接受害，但引起的全球災難，恐怕中國也無法承受。

賴清德說，和平符合雙邊的利益，也符合印太地區的利益，更符合全世界的利益，而和平是大家的責任，台灣願意在平等、尊嚴的立場上，與中國進行合作，透過合作增加彼此了解與和解，創造兩岸的和平。

但他強調，在中國未放棄武力攻台前，台灣一定要做萬全的準備，以抵抗中國的侵入、保護台灣的安全，所以蔡英文總統才提到，和平靠國防、國防靠全民，我們要一方面提高武器設備、增加力量，一方面與民主國家共同合作，這是台灣追求和平的路線。

他說，在野黨認為要接受92共識、簽訂和平協定才能得到和平，但接受92共識一個中國的原則，是走回頭路，沒有主權的和平，不是真正的和平，簽和平協定也無法得到真正的和平，即使有也是短暫的和平，西藏就是很好的例子。

他還說，印太地區的國際情勢變化大又快，日本首相更直言「台灣安全是世界問題」，可見中國提高武力已對世界民主和平造成威脅，這是全世界都在關注的議題，和平無價，但追求的方式要正確，不然後果會很淒慘，大家要一起壯大中華民國台灣。