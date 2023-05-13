韓國女團IVE上《Running Man》與主持群競賽。（中視、中天綜合台提供）

《RM》成員哈哈、宋智孝、全昭旻想和安兪真同隊，不顧規則直接衝到安兪真面前熱舞。（中視、中天綜合台提供）

中天綜合台、中視每周日播出韓綜《Running Man》，邀來韓國人氣女團IVE全員出席，令《RM》成員相當興奮，劉在錫也提到，「雖然同在一個健身房天天見面，但能在節目中見到，真是要瘋了」，哈哈也在錄製結束後，在社群分享拍攝故事，「今天IVE來了，真是瘋了，大家都太漂亮了，我女兒如果長大了，能長得像IVE一樣嗎？」

IVE在2022年橫掃韓國各大音樂獎典禮並獲得好成績，1年內更在3個頒獎典禮中，同時拿下新人獎和大獎，寫下女團新歷史，隨著疫情解封，6月她們將來台舉辦首次世界巡迴演唱會，成為韓國首團站上台北流行音樂中心的大勢女團，兩場門票開賣後也都完售。

節目中劉在錫好奇問IVE成員，覺得池錫辰原本的職業是什麼？老么李瑞回答：「是諧星嗎？」池錫辰就開始滔滔不絕介紹出道經歷，IVE聽到後不知道該做什麼反應，劉在錫馬上跳出來雙手比讚，請池錫辰不要再說。

進行訪談時，安兪真現場展現「偶像自我」和「綜藝自我」兩種模式，偶像模式溫和、謙遜，綜藝模式是爽快、撥頭髮、甩頭髮沒一樣忘掉，《RM》成員看到後非常驚訝，因為這就很像全昭旻，全昭旻也開心地說：「真的超對我的胃口，我超喜歡的」，安兪真也表示全昭旻就是她綜藝的榜樣。

進行任務前，需要透過跳舞找隊友組隊，《RM》成員為了要與安兪真同隊，使出渾身解數，池錫辰光速被淘汰，而劉在錫因跳得太像蚱蜢也被淘汰，全昭旻則不照規定的舞步，沉醉在音樂中亂跳，但安兪真卻誇讚全昭旻跳得非常棒，最後一輪為了迎合安兪真，當音樂開始後，全昭旻直接跑到安兪真面前熱舞，宋智孝、哈哈見狀也跟上去，劉在錫見狀大聲抗議「你們在做什麼」。

節目中《RM》成員與韓國女團IVE都戴上兔耳朵，IVE秋天說我們的成員都不太會說謊，連玩遊戲也會看的出是誰，但劉在錫也說：「在拍攝《RM》之前也不太會說謊，都是這個節目把我們變成這樣的！」《Running Man》每周日晚間6點在中天綜合台播出，同晚10點中視頻道也能收看。